Presentación de Xavi, ilusiona al Barcelona

Morelia, Michoacán.- Después de los malos resultados y la destitución de Koeman, la directiva culé finalmente concluye las negociaciones con el conjunto qatarí, pagando la cláusula de rescisión de Xavi Hernández.

Asimismo el histórico ex capitán culé fue presentado con 10 mil aficionados que se hicieron presentes en el Camp Nou para recibir con esperanzas al nuevo entrenador

“Me dejaré la vida para que esto funcione”.

“Muchas gracias. No quiero emocionarme, pero estoy muy ilusionado. Me puso la piel de gallina. Como ya lo he dicho aquí, somos el mejor club del mundo y trabajaré con mucha exigencia para cumplir con las expectativas. El Barcelona no se puede empatar ni perder, hay que ganar cada partido. Muchas gracias y visca Cataluña”, fue su primer discurso ante la afición.

Hernandez tendrá varios días para preparar su partido-debut ante el Espanyol en lo que será el derby de Cataluña, pactado para el 20 de noviembre. Desafortunadamente, para ese encuentro no podrá contar con futbolistas claves como Ansu Fati, Pedri, Kun Afuero, Piqué y Ousmane Dembelé, entre otros.

