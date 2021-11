“No tuve Covid fue doble neumonía”

Morelia, Michoacán.- La actriz Patricia Navidad nuevamente está en la escrutinio público por sus declaraciones referentes al Covid.

La ex participante de Master Chef negó que haya padecido Covid, por el contrario dijo se trató de una doble neumonía.

“Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, dijo durante su paso por la alfombra roja de la Gran Noche de la Música Regional Mexicana “Premios de la Radio”, organizado por Azteca.

La también cantante confirmó que no se vacunará.

Navidad ha generado polémica a partir de la aparición de la pandemia pues no cree en la existencia de esta enfermedad.

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente”.