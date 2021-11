Por fin CNTE libera vialidades en Morelia

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Después de casi diez horas, los maestros de la CNTE liberaron Salida a Pátzcuaro.

Fue desde las 9 am que normalistas y maestros bloquearon esta vialidad a la altura de Xangari, reteniendo vehículos y generando caos en la zona.

Se espera que mañana volverán a bloquead la vialidad dado que hasta el momento no hay acuerdos con las autoridades respecto a sus demandas.

A decir del vocero de la sección XVIII, se pactó una reunión con la SEE a las 9 am de este viernes, pero esto no garantiza que no haya más bloqueos.





