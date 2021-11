Hay que incrementar penas a agresores sexuales de personas con discapacidad: Víctor Zurita

Morelia, Michoacán.- Las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar a la violencia sexual, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador refirió que es difícil encontrar estadísticas de estos casos en particular, ya que en el país y en el Estado no hay datos, no porque no haya víctimas, sino porque no hay denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas.

Por ello, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó ante el Pleno del Congreso una propuesta para reformar el Código Penal del Estado, a fin de que precisar el establecimiento de una pena mayor para quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula, tanto con menores de 18 años o bien personas que tengan discapacidad, de manera que los años de prisión sean de 10 a 30.

“La coincidencia de diversos factores en las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, hace que se conviertan en grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia superando ampliamente los porcentajes de malos tratos que se dan respecto a las mujeres sin discapacidad”.

Asimismo apuntó que en el Plan Emergente para atender la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Michoacán de la pasada administración estatal, en ninguna parte se contempló a las mujeres y niñas con discapacidad, es decir, nunca figuraron como protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia sexual, y mucho menos para su atención.

“Las estadísticas revelan los efectos devastadores de la falta de política de prevención del delito por parte de la administración silvanista, tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta un evidente aumento de los delitos de abuso sexual en los últimos seis años al crecer casi en un 50%, sin que se señale cuántos de los casos fueron cometidos en contra de mujeres y niñas con alguna discapacidad”.

