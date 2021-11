Mavys Álvarez acusa a Diego Maradona de violarla y amenazarla de muerte

Mavys Álvarez, con quien Diego Maradona tuvo una relación cuando ella tenía solo 16 años de edad, se encuentra en Argentina con motivo de la denuncia penal que recién hizo por trata de personas.

En entrevista con Infobae, Mavys Álvarez Rego realizó estas fuertes declaraciones en contra de Diego Maradona, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

Al borde del llanto, Mavys Álvarez detalló la tormentosa relación que vivió con Diego Maradona.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”.