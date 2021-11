Niega Valentín Rodríguez, presión del crimen organizado a aguacateros

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Para el empresario aguacatero, Valentín Rodríguez Gutiérrez, la situación con el crimen organizado es tranquila sin que haya tenido problemas, presión o cobro de piso por parte de las células del narcotráfico, esto al mencionar que él sólo se dedica a trabajar.

Si bien, reconoció que ha sufrido robo de mercancías, minimizó el hecho ante la cantidad sustraída que no afecta su situación económica:

“Proporcionalmente el volumen que hacemos a lo que hemos perdido en un robo no impacta, no es un asunto que me deba preocupar (…) En dos años de mil contenedores que hacemos, hemos perdido un contenedor por eso creo que no tiene caso, no es un asunto que nos impacte en el desarrollo de las actividades”.