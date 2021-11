Gerardo Ortiz conquista a Pachuca

Gerardo Ortiz regresó a los escenarios mexicanos con el pie derecho con la gira X Aniversario. Pachuca lo recibió con los brazos abiertos con una Plaza de Toros, “Vicente Segura”, con el aforo permitido (por las restricciones sanitarias) a su máxima capacidad. Río Roma fue el invitado especial y sorpresa de esta noche.



Desde el primer momento que apareció en el escenario, junto con sus músicos -banda y norteño- robó gritos de sus miles de seguidores que corearon todos los éxitos que han formado parte de la carrera musical del multipremiado artista.



Gerardo Ortiz desde el primer momento se entregó con toda su energía, como lo había prometido. Desde “Hola corazón”, hasta sus más recientes sencillos “Tranquilito” hicieron retumbar a la monumental plaza de toros de Pachuca.



No hubo momento que el público no coreara las canciones de Gerardo Ortiz. Interactuó en todo momento, y no dejó de agradecerle a Hidalgo por el cariño que siempre le manifiestan en cada presentación. El frío intenso no impidió disfrutar esta noche.



Fue una noche llena de sorpresas, pero una de las que cautivó a los asistentes fue la invitación que le hizo al dúo Río Roma para que subiera al escenario para interpretar “Por ella tomo”, canción que grabaron juntos y que ya se ha colocado en el gusto musical alcanzando las más de 3 millones de reproducciones en YouTube, a cuatro semanas de su lanzamiento.



De esta manera Gerardo Ortiz arranca la serie de conciertos por México consolidándose como uno de los artistas más taquilleros del regional mexicano, listo para seguir conquistando corazones de sus fans. Hoy, se presenta en el Dome Care, en Nuevo León para seguir con sus show.

