La Revolución Mexicana, transformación más profunda de la historia del país y guía de la 4T: AMLO

Ciudad de México.- Al encabezar la conmemoración del 111 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Cuarta Transformación está haciendo realidad el sueño de justicia del pueblo y el ideal democrático con el que nació la revolución maderista de 1910.

Sostuvo que, actualmente, México vive una nueva etapa en la que el eje del ejercicio del gobierno es la austeridad y la autoridad moral; no se tolera la corrupción ni se permiten la impunidad, los fueros y los privilegios.

“No se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el poder público ya no representa, como antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias”, remarcó.