Salma Hayek devela su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

La mexicana Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Acompañada por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao, Adam Sandler y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, la veracruzana envió un conmovedor mensaje, agradeció y dedicó ese momento a sus seguidores, quienes la han apoyado en sus diferentes proyectos.

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en Estados Unidos, sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron valor”, mencionó.