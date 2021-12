Adriana Hernández denunciará a Juan Carlos Barragán por violencia política

Morelia, Mich.- Las acusaciones sin fundamento, basadas en la irracionalidad visceral para ocultar los propios errores, evidencian la precariedad política y humana de quien las formula, subrayó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, informó que frente a los infundios contra su persona esgrimidos por el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, procederá ante las instancias correspondientes para presentar denuncia por violencia política en razón de género. “Es inadmisible que quienes frente al desatino y error propio, pretendan generar cortinas de humo para desatender sus responsabilidades, atacando a terceros para burlar el escrutinio público sobre su proceder”. La legisladora subrayó que a lo largo de dos décadas de su trayectoria política, ha luchado en defensa de los derechos de las mujeres, dando batalla personal para acceder a espacios en los que hasta hace poco predominaba la presencia de los hombres. En congruencia con esa trayectoria y con la lucha que libran día a día miles de mujeres, calificó como un acto de responsabilidad acudir a las instancias correspondientes y proceder legalmente frente a hechos de violencia como del que ahora ella es objeto. Apuntó que si bien como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, representa a los 40 diputados, esto no significa un cheque en blanco para que integrantes de la Cámara puedan pasar por encima de su honorabilidad, de su trayectoria política, y de su investidura. Recalcó que no es su deber atender las conspiraciones mentales que puedan fraguarse en el ánimo de algunos de sus pares, y que éstos como ella, deben asumir la responsabilidad de sus actos con entereza y talla política, sin pretender endosar facturas a quien nada tiene que ver con su proceder. “En la honrosa encomienda que hoy desempeño, como mujer que ha dado batalla por la defensa de nuestros derechos, es mi deber no dejar pasar por alto por ningún motivo la violencia por razón de género; hoy una vez más me toca padecerla, por lo que echaré mano de las herramientas que nos brinda la Ley”.

Es así que Adriana Hernández, subrayó que hoy, como muchas lo hacen día a día, alza su voz para manifestar de manera contundente: ¡no más violencia política contra las mujeres!.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...