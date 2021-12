Grotesca la acusación de Barragán sobre espionaje en el Congreso: Adriana Hernández

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán, acusara directamente a la presidenta del Congreso Local, Adriana Hernández Íñiguez, de montar micrófonos en el Palacio Legislativo como una forma de espionaje, la priísta salió a su propio defensa calificando las acusaciones en su contra como un acto grotesco.

“Definitivamente no hay ningún caso de espionaje al interior del Congreso, me parece grotesco que se me acuse de una cosa así. Tengo una carrera política de 20 años que me avala en la cual la gente que me conoce sabe cómo me he conducido siempre y solamente quiero manifestar mi respeto al diputado Juan Carlos Barragán que hace la acusación directa hacia mi persona. Siempre me he conducido con respeto, no sólo como presidenta del Congreso sino como compañera diputada”.

Barragán fue señalado fuertemente por los medios de comunicación locales, luego de que se filtrara un audio en donde mantiene una conversación con otra persona y en donde se escucha al morenista denigrando, criticando y denostando a los medios, evidencia de su desprecio a quienes laboramos informando a la sociedad.

Las notas periodísticas que evidenciaron a Barragán ocasionó que acusara directamente a la presidenta del Poder Legislativo, se ser la responsable de que ese audio se hiciera público mediante grabaciones de lo que él asegura son captadas por una red de espionaje.

“No puedo dejar pasar desapercibida esta acusación tan grave de espionaje en el Congreso del Estado. Cada quién debemos hacernos responsables de nuestros actos, como yo siempre lo he hecho hasta el día de hoy y hay evidencias de ello”.

En un encuentro con reporteros y reporteras de la fuente, adelantó que estará esperando a que su homólogo presente la denuncia por el supuesto espionaje con pruebas reales, para posteriormente ella y su equipo jurídico interponer una segunda por violencia política con razón de género.

“Que se compruebe de lo que se me acusa, sin fundamento alguno porque hay mucha evidencia de mi comportamiento, de mi actuar como mujer, como persona, como política y como legisladora”, retó la priísta.

Adriana Hernández negó que se haya dado hasta el momento un acercamiento con el de Morena después de sus infundadas declaraciones. Asimismo descartó un tema político. “Políticamente no les debo nada, ni tampoco al diputado Juan Carlos, al contrario, he actuado siempre con respeto”, reiteró.

