REDACCIÓN / GRUPO MARMOR

Morelia,Michoacán.- Eddy Reynoso confesó que está más nervioso por el partido de Atlas FC que cuando pelea Canelo; además prometió que si ganan, invitará a los jugadores a la próxima pelea del pugilista.

El entrenador y miembro de Canelo Team, Eddy Reynoso es fiel seguidor de Atlas FC, por ello se dijo muy nervioso por el resultado que hoy pueda entregar el club rojinegro.

Incluso, Reynoso reconoció que el hecho de que Atlas haya llegado a una final luego de 22 años, lo pone más nervioso que cuando pelea Canelo.

“Fíjate que me dan mas nervios que cuando pelea el Canelo, ya son 22 años que no veíamos una final, no hemos ganando ningún campeonato, al menos yo no lo había visto; es algo muy importante algo bonito que se venga un campeonato para uno que es apasionado por el futbol y por el Atlas”.