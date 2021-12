Listas, las primeras críticas a Spider Man: No Way Home

Morelia, Michoacán.- Si todo sigue hasta ahora y ningún crítico le entrega un tomate podrido a Spider-Man: No Way Home, la nueva película del arácnido de Tom Holland se podría posicionar entre las películas de superhéroes con mejor valoración en Rotten Tomatoes.

Este martes y después de que se desarrollara la premiere de Spider-Man: No Way Home, Rotten Tomatoes finalmente habilitó su espacio para las valoraciones de la película y hasta el momento de la redacción de esta nota, con 46 reseñas consideradas, Spider-Man: No Way Home ostenta un 100% de aprobación.

Aunque los medios más oficiales se han intentado contener lo máximo posible para evitar spoilers, lo cierto es que en muchos de los comentarios se deja entrever que habrá más de una sorpresa agradable para los fans. John DeFore en The Hollywood Reporter habla de “un buen uso del fan service”, en Collider se mencion que “vive y muere con sus sorpresas” y aunque no se encuentra palabra alguna del multiverso aquí va otra pista: “Es la película de Spiderman más satisfactoria de la historia. La película está llena de nostalgia, humor y momentos que te harán buscar un pañuelo”.

Pero fuera de los medios más oficiales, los especializados se han mostrado aún más eufóricos y concretos en sus alabanzas hacia la nueva película del amigo y vecino. Muchos hablan de la mejor película de Marvel hasta la fecha e incluso la comparan con otras películas de Spider-Man como las de Sam Raimi con Tobey Maguire.

