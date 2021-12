Este rorro ya se les va: Roberto Palazuelos

Morelia, Michoacán.- Roberto Palazuelos, polémico conductor y empresario, una vez más volvió a dar de qué hablar, pues el también llamado ‘Diamante Negro’ reveló que pronto se retirará del mundo del espectáculo. Y es que al parecer el famoso va en serio sobre su nuevo camino en la política. Aseguró que buscará retirarse del medio artístico para siempre en dado caso de que sea elegido como gobernador de Quintana Roo.

En entrevista con varios medios de comunicación, Roberto Palazuelos comentó que pronto dejaría los escenarios, pues al parecer su carrera política va muy en serio.

Explicó que ya levantó la mano para ser el nuevo gobernador de Quintana Roo y que -según él- ya está alto en las encuestas de preferencias. “Parece ser que como pintan las cosas, ¡este rorro ya se les va!, porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas”, reveló el Diamante Negro.

Sin embargo, aseguró que aún no tiene el partido político para el que contendrá, aunque sabe que si es candidato y gana tendrá que dejar los foros por respeto a la gente.

“Todavía no tengo el partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va a definir todo esta misma semana, y tal vez sea ya la despedida de mi carrera artística, así que bueno, si soy candidato y gano, por respeto a la gubernatura ya no volveré a regresar a los foros y me dedicaré a trabajar por mi estado, por mi gente, por la naturaleza y todo lo que hay que hacer”, aseguró Roberto Palazuelos. “De gobernador ya llegué hasta lo más alto, ya me retiro ¿no?”, agregó.