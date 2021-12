¿Qué pasa con el ‘última vez en línea’ en Whatsapp?

Morelia, Michoacán.- WhatsApp continúa añadiendo funciones de seguridad a su plataforma de mensajería que usan más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. El más reciente cambio es que la aplicación esconderá tu “última vez en línea” por defecto a todos los desconocidos.

Esto significa que si te escribe un mensaje una persona con un número telefónico que no tienes en tu agenda de contactos, esa persona no verá tu última vez en línea. La única forma de que pueda verlo es si has conversado con ese número de teléfono a través de WhatsApp, incluso sin haberlo añadido a la agenda. Dicho de otro modo, a partir de ahora estará limitada la visibilidad de tu última conexión a la app por defecto, solo estará disponible para tus contactos. Según la actualización de la app:

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo que sea más difícil que las personas que no conoces o con las que no has conversado sepan cuándo fue la última vez que estuviste en línea, o conozcan tu presencia en línea en WhatsApp”.

Esta función ya ha comenzado a llegar a todos los usuarios de la aplicación mediante una actualización, que estará disponible durante los próximos días en todos los territorios. El cambio se suma a la reciente función que añadió WhatsApp para que los mensajes que envíes se autodestruyan de forma automática después de entre 1 y 90 días, otra novedad basada en la privacidad del usuario. También se ha filtrado que la compañía está trabajando en la posibilidad de personalizar quién puede ver tu “última vez en línea”, permitiendo configurar “Todos mis contactos, excepto…” y añadir específicamente usuarios que no deseas que vean tu última conexión, pero se desconoce cuándo llegará esta función

