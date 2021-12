Aguirre Avellaneda señala golpeteo político de gobierno bedollista

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Ante el intento de desaparecer la Unidad Programática Presupuestal (UPP) de la Auditoría Superior de Michoacán en la propuesta del Presupuesto 2022, el titular del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, señaló golpeteo político en su contra en torno a este tema.

Pese a que no acusó directamente a una persona o grupo de orquestar su salida anticipada de la ASM, reconoció que llama la atención que el gobierno bedollista le quiera quitar su UPP y algunos personajes políticos insistan en supuestas irregularidades pero no presenten pruebas.

“Los hechos que llaman la atención es que me quieran quitar mi UPP, que digan que yo compré esto o que compré lo otro y no me voy a subir a ese tema, en su momento veremos las pruebas respectivas, pero no me voy a subir a esos temas porque lo veo más como una situación de comentario”.

Adelantó que, en caso de que lo quieran llevar a juicio político para conseguir su destitución como Auditor Superior, se defenderá hasta las últimas consecuencias y ante las instancias correspondientes.

Como ex funcionario del gobierno central, recordó que está auditado por la Auditoria Superior de la Federación, por la Contraloría del Estado, por Secretaría de la Función Pública y no tienen ningún señalamiento por ninguna de las tres áreas. “De repente me dicen que estoy señalado y yo me siento con toda la confianza para decir que no lo hice”.

Aguirre Avellaneda espera que se trate únicamente de un asunto mediático y político y en caso contrario, invitó a que el gobierno aporte las pruebas reales en su contra:

“Yo espero que sea de esa manera, que sea un tema político, que no pase de ahí y si pasa, ellos tendrían que aportar la pruebas suficientes y yo también defenderme en las instancias pertinentes. La corrupción no la podemos combatir con miedo, con arreglos, la tenemos que combatir con hechos, no con dichos”.

