Revelan cómo está “Cuquita” tras la muerte de Vicente Fernández

Morelia, Michoacán.- Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández El Potrillo, dio una entrevista al programa Despierta América donde reveló cómo se encuentra su familia tras la muerte de su abuelo, el Charro de Huentitán, Vicente Fernández. Primero fue enfático en el amor a su abuelo y dijo que siempre llevará a su “tata en mi corazón”.

Detalló que durante un concierto utilizó un traje de Chente: “por eso me quedaba como me quedaba, pero dije: ‘Lo voy a llevar porque es de mi abuelo’, es un traje muy especial para mí”.

“Es difícil, pero poco a poco nos vamos haciendo a la idea porque no te la crees. Yo los primeros días no podía parar de llorar, afortunadamente nos pudimos despedir de mi abuelo mientras estaba consciente; los primeros días no paraba de llorar, pero poco a poco te vas mentalizando. (…) Ahora siento que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital”, agregó

Alex le agradeció a su abuelo que “si no fuera por él, yo no estaría aquí. Lo amo con todo mi corazón y estoy absolutamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, siempre me cuidó”. Además, el cantante contó cómo se encuentra su abuela, Cuquita: “Dí mi opinión de que no hay que dejar a mi abuela sola y menos dejarla que se vaya al rancho.

Estaba viviendo en un departamento cerca de la ciudad mientras mi abuelo estaba en el hospital y dije que ahorita lo peor que puede hacer era irse al rancho y hay que estar con ella 24/7 porque ahorita es cuando más nos necesita”. “Pero abuela tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho, dijo que quería ir sí o sí, nadie puede decirle que no. Y pues ahí está, ella está ya en paz, fue un duelo muy difícil pero lo vamos asimilando”.

