Carlos Muñoz dice “Hasta pronto” a las redes sociales

Carlos Muñoz, polémico conferencista y youtuber, anunció su retiro de las redes sociales, de las cuales se sirvió para consolidar su popularidad y a través de las cuales se viralizaron varios episodios polémicos con él como protagonista.

Con un video titulado “hasta pronto”, Carlos “Master”, Muñoz dijo que sus comentarios por los que fue criticado formaron parte de un personaje.

Tras aclarar que no se identificó realmente con estos dichos, dijo que las polémicas que protagonizó hicieron que llegara a su meta.

El YouTube consideró que es momento de hacer un alto y ver hacia dónde irá.

“Llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia donde queremos transitar. Cuando arrancamos nuestra idea era muy sencilla, crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado”, dijo.

El video en el que anuncia su retiro, que será temporal, fue publicado en Instagram y YouTube el 29 de diciembre, y hasta el momento más de 77 mil personas lo han visto.

¿Cuándo regresará Carlos Muñoz?

Tras calificar a su personaje como “disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial”, Muñoz indicó que no hay fecha para su regreso y que durante su ausencia habrá “un largo proceso de introspección”.

“Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección. No sé cuándo regresaré, pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto”, dijo.

