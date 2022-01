Estudiantes enriquecen la formación profesional del Tec de Morelia

REDACCIÓN / GRUPO MARMOR

Morelia,Michoacán.-Los Capítulos Estudiantiles permiten enriquecer el desarrollo profesional de las y los alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia, a través de la vinculación con especialistas en diferentes ramas y con actividades que coadyuvan en acciones que impactan socialmente y a través de los cuales se han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.

La primer Rama estudiantil (1989) que se creó en el Instituto Tecnológico de Morelia fue el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) por el maestro Rodolfo Serafín González Garza, quien fue fundador de la carrera de Ingeniería Electrónica; de la creación de esta rama se han derivado diferentes capítulos como: 8 ramas estudiantiles como IEEE Comunication Society, Computer Society, Robotics and Automation Society, Power & Energy Society, Industry Applications Society, Engineering in Medicine and Biology, Electron Devices Society y Women in Engineering.





Actualmente son 31 Capítulos registrados que constan de una organización propia para la gestión y elaboración de eventos de carácter académico, de investigación, cultural, deportivo, de vinculación y social; ya que las y los estudiantes son los responsables de programar y elaborar actividades con especialistas en diferentes parte del mundo de acuerdo a su área profesional a la que pertenezcan; además cuentan con la asesoría de un profesor investigador quien los asesora y guía en sus acciones.

Dentro de las actividades que complementan a los capítulos son acciones altruistas, como la más reciente realizada a través de la asociación Operación Pollo, en la que los estudiantes participaron con la colecta de víveres para regalar en diciembre pasado a personas de escasos recursos. Los capítulos que participaron son Robotics and Automation Society (RAS), Industral Aplication Society (IAS), GEOAMET Tierra y Ambiente, recientemente creado por alumnos de Ingeniería Bioquímica; Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), así como el Consejo Estudiantil del ITM.

Los Capítulos Estudiantiles son el vínculo con organizaciones a nivel mundial que les permiten el aprendizaje y obtener premios y reconocimientos a nivel internacional, como algunos de los obtenidos en el 2021:

Un total de 1 millón 700 mil pesos en equipo industrial neumático para laboratorio, fue el premio que obtuvieron los tres equipos de estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia, que participaron en el primer Reto Universitario de Automatización, Neumática, Hidráulica y de Control, BUSHIDO 2021, de la empresa japonesa SMC Corporation México, que tuvo lugar en Silao, Guanajuato. Los capítulos participantes fueron IMEL, IMEC e IMET.

Capítulo Estudiantil 853 de Ingenieros Industriales y de Sistemas (IISE, por sus siglas en inglés) quienes obtuvieron el Galardón de Oro por haber cumplido con las actividades programadas y efectividad en sus procesos;

El primer lugar que obtuvieron alumnos del Asociación para la Tecnología del Hierro y el Acero en la competencia internacional HTS Strongbar organizada por la Sociedad Internacional de Materiales (ASM International) en Estados Unidos;

Reconocimiento a la profesora investigadora y Adviser del Capítulo Estudiantil AIST ITM Dra. Monserrat Sofía López Cornejo por la propia Asociación a nivel internacional por su labor en la organización.

El estudiante de Ingeniería en Materiales, Rodolfo Canales García, del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia, fue el único mexicano becado para asistir, de forma presencial, al curso Técnico Long Products Rolling Fundamentals, en San Antonio Texas, Estados Unidos.

La alumna de Ingeniería en Materiales, Gladys Durán Durán, del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia, fue una de los dos estudiantes mexicanos seleccionados para recibir la beca “Steel Intern” que otorga la Association for Iron & Steel Technology).

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Morelia, obtuvieron primer lugar en el concurso Womathon IEEE 2020, organizado por el Capítulo Estudiantil IEEE del ITM.

