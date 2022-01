¡Prepárate! prevén la peor cuesta de enero en 21 años

Las carteras de los mexicanos no tendrán un próspero Año Nuevo, pues se prevé la peor cuesta de enero en 21 años derivado de los incrementos en la inflación que aumentan los precios de los productos, esto se suman a las deudas decembrinas, lo provocará una larga cuesta de enero, que prevén se extienda durante el primer trimestre y en el peor de los casos hasta la primera mitad del 2022.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la llamada cuesta de enero es un fenómeno económico causado por el mal manejo de las finanzas personales y por las condiciones de mercado, lo que complica la situación financiera de las personas arrastrando deudas por los siguientes meses.

La empresa de gestión de deudas Resuelve Tu Deuda indicó que de manera histórica, los mexicanos tardan hasta tres meses en recuperar su estabilidad financiera tras los gastos de diciembre, pero dependiendo las condiciones económicas, estas pueden representar dolores de cabeza a los mexicanos hasta mediados de año.

Y es que de acuerdo con Gabriela Aguirre, chief financial coach de la consultora de servicios financieros Coru, muchas veces las personas anticipan gastos de regalos o compras que podrán pagar después con la llegada de bonos y aguinaldos que acompañan la temporada decembrina; sin embargo por la situación económica muchos de estos se reducen generando deudas.

“Resulta ser que las reglas cambian y el bono que se espera ya no se va a pagar completamente, o resulta ser que el desempeño se calificó de forma diferente y depositan menos de lo esperado, en esos casos no hay que anticiparnos, no gastar hasta no recibir y antes de ir a endeudarse con meses sin intereses hay que canalizar las deudas ya existentes”.

En línea con estas expectativas, el Banco de México (Banxico) espera que durante los primeros tres meses de 2022 la inflación se sitúe en 6.3 por ciento, lo que duplica el mandato del banco central de mantener este indicador en 3 por ciento +/- un punto porcentual.

La inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares e incrementa el precio de los productos. Aguirre indicó que para las fiestas navideñas, 64 por ciento de los mexicanos destinarán este año su dinero en ropa y calzado y que muchas veces gastan más de lo que ganan.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...