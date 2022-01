Acusa Eduin Caz a Six Flags de discriminación

Hace unos días, Eduin Caz viajó a Estados Unidos junto a su esposa e hija y decidieron visitar Six Flags California, pero cuando disfrutaban de un momento familiar, el asistente del integrante de Grupo Firme tiró por accidente un celular que el personal de seguridad recogió.

De acuerdo con el músico, estaban en un juego cuando su asistente soltó el teléfono por accidente y el personal de seguridad de inmediato lo tomó, pero en vez de regresarlo, lo resguardaron y decidieron no entregarlo, esto sin motivo aparente.

“Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo uno de seguridad: ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quedé, yo me tenía que ir temprano”, explicó a sus más de 5 millones y medio de seguidores.

En el video compartido en sus historias de Instagram, Eduin Caz explicó que aunque se esperó a la hora que le habían indicado, el personal de seguridad del parque de diversiones no le entregó el celular, pero insiste en que eso no fue lo más grave del asunto, sino que fue tratado de una forma despectiva.

“Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada (…), pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro. Me miró, lo miré y me hizo cara fea, entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio, pues mexicano. Qué coraje”, dijo el intérprete de “En tu perra vida”.