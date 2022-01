AMLO afirma que se siente bien, tras contagiarse de Covid 19

México.- A través de un video el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, aseguró sentirse bastante bien tras contagiarse por segunda ocasión de Covid-19, por lo que descartó requerir hospitalización.

López Obrador pidió a la población que ante la llegada de la variante ómicron, “no nos espantemos”.

“Estoy ronco afónico, pero fíjense que bien, este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia. Ahora que me he vuelto a contagiar. Con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando”.