Estoy un poco tristón dice Arath de la Torre al dar positivo a Covid

Este viernes, el actor mexicano Arath de la Torre confirmó que ya se encuentra en estado de aislamiento luego de dar positivo a Covid-19, virus que previamente contrajo su esposa Susy Lu.

«Estoy un poco tristón. La verdad es que me la estaba pasando bien, había regresado con mucha fuerza, muchas ganas y ahora me tocó la de ‘Caín’. Mi mujer salió positiva ayer y yo me hice la prueba al salir del programa y también me salió positiva en la noche», relató Arath.