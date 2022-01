Alejandra Guzmán explotó y “se la mentó” a Adela Micha

Silvia Pinal, primera actriz mexicana, está mejor que nunca, luego de que se contagiara de covid-19 y de que permaneciera hospitalizada. Durante su recuperación, hubo cientos de famosos y fans que desearon lo mejor para la madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel. Sin embargo, también hubo controversias.

La más fuerte fue la que protagonizó Adela Micha, quien fue grabada mientras pedía información sobre la famosa, pues “podría morirse”. Ante esta polémica, por fin se dio a conocer la forma en la que ‘La Guzmán’ confrontó a la periodista. Incluso, la insultó.

En entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, Sylvia Pasquel contó la forma en la que Alejandra Guzmán reaccionó contra Adela Micha, luego de que asegurara que su mamá –Silvia Pinal– seguro se moriría tras su contagio por covid-19.

Siempre humana, sensible, y con un tacto único @Adela_Micha en relación a la salud de la Gran Silvia Pinal #SilviaPinal (Que boquita Adela, y te dices periodista?) pic.twitter.com/CzUAD6o4tl — Raul Gutierrez (@raulgtzoficial) December 23, 2021

De acuerdo con lo revelado por Sylvia Pasquel, Adela Micha ya no tiene el apoyo de la dinastía Pinal, pues los comentarios que hizo estuvieron fuera de lugar. “Con la familia Pinal ella no cuenta, pero para nada. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre”, aseguró Sylvia Pasquel.

En este sentido, externó que tal fue la molestia que su hermana Alejandra Guzmán confrontó a Adela Micha y que incluso “se la mentó”. “Fue muy hábil porque primero habló con Alejandra, después de hablar con Alejandra salió el video. Creo que se lo mandaron a mi hermana Alejandra y le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir”, recordó Sylvia Pasquel. Aseguró que tras el incidente con su hermana, momentos después la llamó a ella para entrevistarla: “Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada.

Me entrevista y después que me entrevista me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ay, me la recordó y me la rementó, pero yo quiero decirte que es un malentendido que no hubo ninguna intención’”, compartió Sylvia Pasquel.

Finalmente, Sylvia Pasquel indicó que cuando vio el video le dio la razón a su hermana, pues la periodista Adela Micha se había excedido. “Eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para rementartela, y yo porque ya te la mentaron ya para que quieres que te la miente otra vez pero sí se la merecía”, finalizó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...