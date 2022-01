Joven se alquila para que no hagan filas en trámites

Morelia, Michoacán.- La falta de oportunidades laborales no es un pretexto para no hacer nada, sino que provoca que las personas busquen nuevas formas de generar ingresos, y eso fue lo que ocurrió con un joven del municipio de Durango, quien se alquila para hacer fila en cualquier trámite que la gente no tiene tiempo para acudir o simplemente no tiene la paciencia de permanecer en el lugar.

Se trata de Misac D’amico De La Rocha y fue a través de una publicación en redes sociales que se anunció su servicio bajo el siguiente mensaje: “Hago fila en cualquier lugar que se me indique, 60 pesos la hora a cualquier lugar como para la vacuna, banco, para boletos de entretenimiento o lo que sea”, además de adjuntar su número de WhatsApp. Y es que sin importar las inclemencias del tiempo, como el frio durante estas últimas semanas, este joven permanece como fiel soldado a la espera de realizar el trámite.

Los lugares más solicitados para su servicio son la unidad administrativa, los centros multipago, bancos e incluso las instalaciones de la Fenadu para recibir la vacuna. Con apenas 17 años de edad, este joven quien además es estudiante destina sus ganancias para el apoyo en sus materiales para clases y gastos personales. Invitó a la población que así lo requiera lo busque al su línea de WhatsApp al número 618 159 92 79. “Mi nombre lo tengo como Misac D´amico y pueden ir a contratar mis servicios al teléfono 618 159 9279 cualquier cosa podemos hacer, ya tengo también planeando tener más compañeros y hacer esto más grande”.

