Amanda Miguel y su hija pidieron ayuda a Toño Mauri para Verdaguer

La muerte de Diego Verdaguer, famoso cantante y esposo de Amanda Miguel, sigue dando de qué hablar, pues fue repentina y a causa del covid-19. En medio de especulaciones sobre el tema y la duda sobre si el intérprete de ‘La ladrona’ se vacunó o no, recién se dio a conocer que la hija del famoso buscó a Toño Mauri –sobreviviente del covid tras meses hospitalizado– para recibir ayuda y ver cómo podría mejorar su padre. Ante este panorama, Toño Mauri rompió el silencio y detalló que el esposo de Amanda Miguel sufrió parecidas complicaciones de covid-19 a las que él enfrentó.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Toño Mauri confirmó que Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, lo buscó hace unas semanas para pedir su ayuda con información que podría ser útil para ayudar a estabilizar a su padre tras el contagio del covid. “Un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella, y platicarle mi experiencia”, informó Toño Mauri.

Asimismo, Toño Mauri compartió que la situación de Verdaguer fue similar a la que él atravesó con el virus. “Con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí, y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos”, agregó Toño Mauri.

En este sentido, Toño Mauri comentó que él facilitó el contacto de sus médicos a la hija de Amanda Miguel: “La verdad es que no lo sé, no sé bien la fecha, en que Diego entró al hospital, esto que les platico fue hace un par de semanas, que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores con ellos para que platicaran, y todo iba bien, ya después de eso era a través del chat, de mensajes, y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá, obviamente encomendamos mucho a Diego, la familia, mis hermanas, se hicieron cadena de oración sobre todo en algo que era muy personal, obviamente querían -como familia- mantenerlo así y siempre hay que respetar eso”.

Finalmente, Toño Mauri aclaró que Verdaguer no llegó a necesitar trasplante de pulmones como él. El enterarse de la noticia de su muerte lo dejó en shock: “No, nunca llegamos a ese punto, yo en general le platiqué mi caso, le conté de mi familia, como estaban todos unidos cuando yo estaba en todo esto… había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella. Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, hubo unos días que no nos escribimos, entonces yo daba por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos”, conluyó Toño Mauri.

