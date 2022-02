¡No se vayan, sicarios se están apoderando de nuestras cosechas!, piden agricultores michoacanos al ejército

La violencia que vive la Tierra Caliente en Michoacán repercutirá en los bolsillos de cientos de familias debido a la perdida de miles de hectáreas de alimentos básicos que se cosecha en la región.

Juana Francisca, agricultora y habitante de Tepalcatepec, señaló que, conforme el ejército recupera los poblados que estaban bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se podrá conocer con exactitud del numero de hectáreas pérdidas.

“Lo que está prácticamente perdido es la siembra de otoño-invierno, que es el sorbo, el maíz, pero lo que más nos duele ahorita, por el precio, es el cultivo de limón que no se ha podido cosechar porque ese también se pierde, se cae y se pierde, está muy bueno el precio pero ahorita no se puede ir a cosechar” denunció Juana francisca, agricultura de Tepalcatepec.

En Tepalcatepec, se estima que entre cinco y seis mil hectáreas de limón se dejaron de cosechar por agricultores amenazados por el narcotráfico, a esto se suman las cosechas de sorbo, pepino, mango y papaya que corrieron la misma suerte. Aunado a esto, agricultores del valle de Tepalcatepec denunciaron el robo de maquinaria de siembras.

“La problemática qué es la maquinaria que contaba la gente fue robada, la gente está llegando a su rancho no hay tractores, no hay rastros, no hay nada. ¿Cómo van a trabajar la tierra? No se va a poder y, entonces, se pone muy complicado, ¿cómo con dos o tres factores? No nos alcanza”, exclamó Juana Francisca.