1969, así surgió el Zoológico Benito Juárez en Morelia

“…Mientras tanto, en el transcurso del proyecto, las aves traídas desde California se acomodaron en el costado Este de la administración y esto sirvió para que gente del Retajo, Santa María, los Filtros Viejos, Atécuaro, la Huerta, el Durazno y otros lugares cercanos a la cabecera municipal de Morelia comenzaran a llevar tejones, ardillas culebras, búhos, aguiluchos, halcones, zarigüeyas y demás especies menores de la región; primero, para que se atendieran porque las encontraban, y segundo, para que se exhibieran como novedad porque así era la costumbre por la Casa de Cristal que al no tenerla ya y estando en construcción el nuevo centro recreativo era propicio donar ahí los animales apoyando aún más a la idea de la fuente de los patos.

En muchas ocasiones los pobladores de Santa María, a la altura de los filtros para ser precisos, en la calle de Camino de los Gatos, en varias casas frecuentemente encontraban serpientes de cascabel y hocico de puerco; había tarántulas del tamaño de la mano, pero en ese entonces no había tantas casas y acudían en auxilio, buscando quien pudiera retirar los animales peligrosos de sus jardines, para ese momento el recinto en proyección y construcción no estaba abierto al público, pero la popularidad de ir a ver tantos animales juntos e intervenir en los rescates, fue la mejor promoción que tuvo el parque aun antes de que se terminara de construir y se inaugurara oficialmente.







Es seguro que el placer que causó de ver estos animalitos, no en jaulas sino en simples corrales de alambre de gallinero y estructura de madera a 50 cm de altura o amarrados en un simple palo, verlos tan cerca, y mansos como perros, como es el caso de las zarigüeyas, tejones, algunos libres como las ardillas y algunas aves que llegaban por la comida fácil, esta fue entonces la ideología del zoológico, que las especies tuvieran un refugio en dónde estuvieran protegidos asegurando la sobrevivencia en las mejores condiciones posibles, y si por suerte la gente las pudiera ver entonces era ganancia aparte porque disfrutaría de su exhibición pero el entretenimiento, pasatiempo o espectáculo no era lo primordial cuando menos así se logró antes de que se abriera este recinto al público.