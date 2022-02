“Mentiras ‘Cabr*n'”; Belinda lanza nueva canción tras ruptura con Christian Nodal

Redacción / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán .- A una semana de anunciarse el rompimiento de Christian nodal y Belinda

La cantante mexicana lanzó un demo de su nueva canción “Mentiras ‘Cabrón‘”, en la que hace alusión a alguien que se fue de su vida y ahora le está llamando continuamente.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, inicia la canción, para frases más adelante, ser contundente.

“No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos , ahórrate el intento” se escucha.

