Maestros a diputados: Alto a la represión del Gobierno de Michoacán

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Un cese a la represión por parte del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla y la solución a las demandas que afectan al magisterio, fueron las peticiones de los integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el encuentro que sostuvieron con diputados del Congreso del Estado, tras manifestarse en las inmediaciones del recinto legislativo en el centro histórico de Morelia.

En entrevista, tras ser recibidos por la presidenta del Poder Legislativo, Adriana Hernández Íñiguez, el líder magisterial Gamaliel Guzmán Cruz explicó que solicitaron la ayuda de los legisladores a quienes pidieron entregar un exhorto al Poder Ejecutivo con el pliego petitorio de los docentes.

Respecto a la posibilidad de utilizar la fuerza pública para retirarlos del plantón por parte del gobierno del estado, Guzmán Cruz señaló que ha sido una amenaza constante por parte del secretario Carlos Torres Piña, quien desde el lunes solicitó que se retirarán.

“Su amenaza fue contundente, retírense del plantón porque no pueden estar ahí, los vamos a quitar, está una mesa de por medio, si ustedes no se quitan, la mesa no se da y no se ha dado”, reclamó.