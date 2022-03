Bedolla visita a AMLO tras asesinato de periodista Armando Linares

México.- Luego que el pasado martes fuera asesinado el periodista Armando Linares, director del medio “Monitor Michoacán”, este miércoles el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al Palacio Nacional para reunirse con presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador ingresó al recinto histórico por el acceso de la calle Corregidora y una hora después se retiró abordo de una camioneta.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista. El mandatario mencionó que se le ofreció protección federal, pero no la aceptó.

“Adelantarles que en este lamentable caso, de tres periodistas de ese portal, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección, desde luego eso no significa nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha ‘zopilotada’ que están molestos, no por esto, ya lo he explicado”.

