Crímenes en Michoacán no tienen que ver con el Estado: AMLO

Miriam Meza / Grupo Marmor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que gracias a que el gobierno de Michoacán que encabeza, Alfredo Ramírez Bedolla, no tienen vínculos con la delincuencia, los crímenes que recientemente ocurrieron en la entidad no tienen que ver con el Estado.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario del país, insistió que en que la diferencia entre los sexenios pasados y los actuales de Morena, es que antes los crimenes estaban relacionados con el estado y era el violador principal del derechos humanos.

“Esa es la diferencia antes los crímenes tenían que ver con el Estado, el violador principal tenía que ver con estado, ahora no es así, como tampoco me voy a cansar de decir que se están atendiendo las causas como nunca que hacían no se atendían a los jóvenes, no se atendía la pobreza, al contrario se empobrecía al pueblo, el gobierno estaba encargado de facilitar el saqueo a una minoría”