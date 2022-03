No nos vamos a cansar: familia de enfermera asesinada

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Han pasado dos años y medio desde que la enfermera Xitlali Ballesteros Heredia fue reportada desaparecida en Morelia y posteriormente localizada sin vida en Guanajuato.

Desde entonces, varias de las audiencias han sido aplazadas o el proceso detenido, lo que significa alargar la agonía de la familia de la enfermera para acceder a la justicia. Este martes, la audiencia fue nuevamente diferida por el cambio de defensa de Estefani Natally N., una de las implicadas en el homicidio.

Lucila Heredia y Nancy Ballesteros, madre y hermana de la enfermera, se dijeron molestas por la cantidad de veces que se han aplazado las audiencias y que retrasan el inicio del juicio oral.

“Muy desgastante y doloroso pero esperemos que sí se haga justicia”, mencionó la madre.

Sobre las afectaciones a la familia, después de 18 meses desde que ocurrió la tragedia, la respuesta de Nancy fue tajante:

“Es obvia la respuesta, al niño le quitaron a su mamá de una manera tajante, a mí me quitaron a mi hermana, a una hija, a una excelente compañera de trabajo, no puedes estar contento, no puedes estar feliz de como surgieron las cosas, no es una muerte natural”, lamentó molesta.

