Consejo Indígena, en su derecho de demandar por evento K’uinchekua: SECTUR

Miriam Meza / Grupo Marmor

El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) está en todo su derecho de demandar por el espectáculo K’uinchekua, llevado a cabo el pasado fin de semana en la Yácatas de Tzintzuntzan.

En entrevista, el titular de la dependencia estatal aseguró que el Consejo no es el único que representa a la comunidades indígenas, ya que hay muchas que representan las tradiciones de Michoacán en diferentes regiones del estado.

Especificó que la Secretaría de Cultura (Secum) fue la encargada de realizar la convocatoria de los artistas, la cual fue presentada a todas las comunidades de las diferentes regiones del estado.

“Hasta donde yo tengo entendido es que fueron a todas las comunidades, a todas las regiones, al oriente, a la costa, a todas las regiones y hubo quien no pudo participar, porque algunos bailes son de temporada, por ejemplo, cercano a noviembre no estaban preparados los danzantes para poder presentarse, no fue un tema de discriminación”, aseguró.

Aunque, aclaró que la gran mayoría comentó a favor de este evento que representa la cultura, la tradición de las comunidades a través de la música y la danza, contrapuso los comentarios negativos de aquellos a los que parece que quieren que le vaya mal a Michoacán.

“Parece que hay gente que no quiere que le vaya bien a Michoacán, yo me quedó con lo positivo, me parece que luego hay quienes quieren que las cosas no salgan bien, quienes quieren que las cosas salgan mal, no lo digo por el Consejo pero hay dos o tres comentarios en redes sociales”, lamentó Roberto Monroy afirmó.