¿Preparando la boda? El avión presidencial lo rentarán para eventos

Debido a que no se ha vendido el avión presidencial TP01, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó se le entregará a la empresa militar Olmeca-Maya- Mexica para que lo rente en bodas, 15 años o viajes de negocios y con ello se pueda pagar su mantenimiento.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que el Boeing 787 no ha sido vendió por lujoso y extravagante y los interesados no han querido pagar el precio de avalúo, pero si se logra vender en lo que es rentado “adelante”.

El mandatario dijo que se conservará el avión presidencial tal y como está porque es una cosa impresionante, es muy lujoso, es una experiencia.

“Hay quienes pagan para ir al espacio. No se ha podido vender porque lo hicieron muy extravagante y esta hecho a la media y darle otro uso, reconvertirlo para 240 asientos, ahora tiene 80, ya no es posible, hasta técnicamente es complicado por el material que tiene. Ha costado mucho venderlo y no queremos rematarlo y no han querido comprarlo”.