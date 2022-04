VIDEO | Ya apareció! El vendedor de cervezas que robó cámara en concierto de Los Caligaris

¡Encontraron al vendedor de cerveza del Pa’l Norte que cantó a todo pulmón las canciones de ‘Los Caligaris’! Luego de que se hiciera viral en redes sociales por su buena actitud al realizar su trabajo en el festival de música y de que la agrupación lo buscara, los internautas hallaron al hombre y ya dio sus primeras declaraciones. Fue a través de la cuenta de joss.drawing, hijo del vendedor de cerveza, en donde reapareció.

En un video, el hombre habló sobre su trabajo y agradeció a ‘Los Caligaris’ por invitarlo a su próximo concierto que darán el próximo 7 de octubre en el Pabellón M.

Sin embargo, dijo que hasta el momento no se han contactado directamente con él: “Gracias por la invitación al concierto, de hecho es el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre. No se han puesto conmigo, nada más vi el mensaje preguntando quien era la persona y aquí estoy para lo que se ofrezca”, explicó. Asimismo, el hombre aseguró que le gustan mucho las canciones de ‘Caligaris’ y que gracias a su trabajo pudo disfrutar de su presentación: “Las canciones de ellos me gustan mucho, no es que fuéramos exclusivamente la actuación de ellos y fue un plus”, detalló.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...