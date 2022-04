AMLO señala a Biden por incumplir el compromiso de la regularización de los paisanos migrantes

Luego del señalamiento que hizo Ken Salazar sobre La Ley de la Industria Eléctrica en la que comentó que probablemente causaría litigios entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel hizo alusión a el incumplimiento por parte de Joe Biden en la regularización de los migrantes.

“Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Él lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar yo acudiendo a paneles internacionales. Vamos a seguir siendo respetuosos”.