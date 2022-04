Sólo dos diputados locales de Morena están afiliados al partido: Ana Lilia

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- De los 10 diputados locales que representan al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, sólo las diputadas Eréndira Isaura y María de la Luz Núñez Ramos están afiliadas al partido, el resto “llegaron hace ratito”.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta del Consejo Político Estatal de Morena, Ana Lilia Guillén Quiroz, en rueda de prensa:

“Si vamos a hablar de los diputados, sólo Eréndira Isaura y María de la Luz Núñez son las que yo sé están afiliadas al partido, de los demás desconozco porque no ha habido afiliación desde el 2017, creo que esa ausencia es notoria, los demás llegaron hace ratito”.

Pese a lo anterior, manifestó que los diputados de Morena representan al partido, sólo y cuando respeten los tres principios de no mentir, no robar y no traicionar.

La líder morenista señaló las diferencias que actualmente se están dando en la bancada guinda entre algunos de sus integrantes y el coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón Torreblanca.

“Me da pena decirlo, pero eso que está sucediendo en el Congreso, no debería estar sucediendo, perdónenme pero no, quien miente, roba y traiciona no puede decir que es de Morena. Que ellos elijan a quién representan en este momento, porque afiliadas a morena solo dos, de los demás y no están afiliados a Morena, si no cuidan sus acciones la gente tendrá dudas de sí nuestros compañeros son de Morena o no”.

Para la afiliación o registro con Regeneración Nacional, aún no hay una fecha.

