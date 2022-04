Con aranceles, Trump amagaba a México para que desplegara soldados en la frontera

El expresidente recordó una visita del “máximo representante de México” en la que planteó la necesidad de desplegar 28.000 soldados mexicanos en la frontera.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que el gobierno mexicano acordó desplegar 28.000 efectivos para frenar el avance de los migrantes ante su amenaza de imponer aranceles del 25 por ciento a México.

En Ohio, el expresidente recordó una visita “el máximo representante de México ” donde planteó la necesidad de enviar 28,000 soldados mexicanos a la frontera de forma gratuita. Trump continuó diciendo que los funcionarios con los que habló no mencionaron a Deebrard por su nombre, “viniendo y riéndose de mí cuando le dije: ‘Necesitamos 28,000 soldados en la frontera, gratis’.

“Vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del jefe, justo debajo del presidente, que es un gran tipo, muy agradable. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan. No me gusta Nancy Pelosi. No me gusta Schumer. Pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora van a decir: ‘¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el presidente de México!’. Lo que no me gustan son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país”, dijo ante las exclamaciones de sus seguidores. Me miró y me dijo: “¿Estás libre? “¿Por qué estamos haciendo esto en México?” “Le dije: ‘Necesitamos algo que se llame ‘Quédate en México'”.