Más de un año sin Jessica y siguen retrasando el juicio aún con pruebas: Familia

Diana Gómez / Grupo Marmor

A más de un año de la pérdida de Jessica Gonzáles Villaseñor, víctima de feminicidio, su familia sigue en pie de lucha y en busca de la justicia, cuyo expediente de la víctima está sin resolverse hasta el momento.

La investigación integrada por 12 tomos con pruebas conseguidas no parecen ser suficientes para un pronto solución, lamentó la Madre de Jessica, quien se hizo presente en la manifestación feminista para exigir un alto a la violencia feminicida tras el homicidio de la joven Debanhi Escobedo, en Nuevo León, Monterrey.

“Más de 500 días luchando y no hay nada (…) 12 tomos con todas las pruebas y ni siquiera pueda haber justicia para mi hija, estamos mal. Las Leyes no sirven, tienen que ver que esto nos está rebasando a todos”, Menciono Verónica Villaseñor madre de la víctima.

Actualmente, hay un amparo rechazado por el Poder Judicial estatal y se encuentra en revisión, el cual llevó a la suspensión del juicio oral, aún sin fecha por iniciar.

La madre de Jessica, mencionó que la defensa del presunto feminicida de su hija ha buscado cualquier laguna legal para aplazar el juicio y no llevarlo a cabo, sigue inconforme a pesar de todas las pruebas “en la mano” las autoridades no puedan hacer justicia.

A más de 500 días, la familia de Jessica González se ha hecho presente, salen a las calles y a los espacios públicos a la espera de una solución para el caso de su hija, esperando encontrar justicia para ella.

“Ya se los he dicho, las leyes no nos sirven, no nos sirven a las víctimas y las familias, porque no hay plazos para que los jueces nos den una respuesta y la defensa (de Diego) puede llevarnos amparo tras amparo”, reiteró.