En Michoacán, 200 mil agricultores no tienen Seguro Social

Morelia, Michoacán.- Alrededor de 200 mil trabajadores que se dedican a actividades del campo en la entidad, no cuentan con condiciones laborales, por lo que en próximas semanas se comenzará a dar diversos talleres para que puedan conocer cuáles son sus derechos, anunció el subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Pablo Puebla Arévalo.

El funcionario estatal, expresó que los trabajadores dedicados principalmente a zonas como empacadoras de aguacate, en el campo con la cosecha y empaque de berries, limón e incluso, de autopartes son los que más problemas tienen sobre el tema de informalidad, por lo que se buscará atender puntualmente esta situación.

Asimismo, determinó que gracias a los tratados internacionales que tiene México con países como Estados Unidos, por mencionar algunos, obliga principalmente a este tipo de trabajos a ofrecer las condiciones de vida necesarias para los mismos, debido a que protegen precisamente sus necesidades.

Puebla Arévalo advirtió que habrá sanciones para los patrones que no se adecuen al nuevo Sistema de Justicia Laboral, por lo que indicó que lo principal es que los trabajadores logren acceder a salarios dignos, vivienda, seguro social y con ello, tener una vida digna.

Para finalizar, comentó que su dependencia no puede iniciar sanciones directamente a las empresas que no tienen en la formalidad a sus trabajadores, hasta no dar a conocer los nuevos lineamientos, por lo que destacó que una vez se tenga conocimiento de este tipo de situaciones, no existirá algún tipo de excusa para no brindar sus prestaciones de ley.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, menos del 10% de la mano de obra jornalera de Michoacán no está dada de alta ante el IMSS, es decir, 9 de cada 10 mujeres y hombres del campo que cosechan la fruta no tienen cobertura de seguridad social.

