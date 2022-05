Estalla huelga en planteles del ICATMI Michoacán, exigen renuncia de Nalleli Pedraza

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Tras no concretar el tema de la revisión contractual con la dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) principalmente por el tema financiero, estalló la huelga por parte de los trabajadores en 21 centros en todo el estado, lo cual sólo afectará áreas administrativas.

En entrevista, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del ICATMI (Suticatmi), Osiris Heras Gómez, detalló que han sido conscientes de la situación financiera y presentaron una propuesta a las autoridades que no afectará económicamente al instituto, sin embargo, no han sido atendida, lo que ha retrasado la solución.

Sin embargo, Heras Gómez refirió que al momento de hacer la propuesta les llamó la atención que a seis meses de la llegada de la directora, Nalleli Pedraza Huerta, la nómina se incremento en más un millón de pesos mensualmente.

Por lo que a pesar de ser solidarios con el tema económico, no ven la misma disposición por parte de la directora, ya que aplicó más de 700 horas a todas las personas allegadas a ella, muchas, dijo, son aviadoras, a quienes se les paga con cheques con un sueldo de 14 mil pesos, más que un director de plantel, esto sobre todo en los planteles de Lázaro Cárdenas, Morelia y Puruándiro.

Aunado a ello, dijo, se deben más de 30 millones al ISSSTE, lo que preocupa a los trabajadores, ya que la carga financiera es mucha y el ICATMI no podrá con ella.

“Es ilógico, está carga financiera no va a poder el instituto con ella, se debe al ISSSTE no contentos con que arrastramos una deuda de más 30 millones y no se ha abonado, al contrario se contrata a más gente”

Además acusaron a la directora de acosar y hostigar a los trabajadores, cuando sus allegados y que fueron contratados a su llegada a veces no se presentan ni a trabajar, por lo que pidieron la destitución inmediata de Nalleli Pedraza Huerta.

“Pedimos la destitución inmediata de la licenciada Nalleli Pedraza Huerta, no es la persona idónea para estar al frente de la institución, no es de está forma como debemos de ser tratados, no es a gritos, no es diciéndonos chismosos, que nuestro trabajo no sirve para nada, no es así, son cosas que han ido abonando a qué la relación de rompa”.