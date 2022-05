Telebachilleratos exigen pago de adeudos, amenazan con más protestas

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.-Trabajadores de Telebachillerato Comunitario tomaron las oficinas del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, para exigir el pago de tres meses de salario para 126 docentes.

Además, exigen la firma inmediata del convenio entre la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y dicho Instituto que es lo que ocasiona el retraso de los pagos, ya que de lo contrario radicalizaran acciones de protesta.

En entrevista, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario, David Suárez Plancarte mencionó que son más 6 millones 450 mil pesos lo que se les debe de las quincenas de febrero, marzo, y abril.

Ante está situación, fueron atendidos por el director del Instituto de Educación Media Superior, Ricardo Álvarez y el jefe de departamento de Telebachillerato Comunitario, Mario Alberto, quienes les informaron que se pagaría el mes de febrero en unas horas, sin embargo, el líder sindical, dijo, que el plantón no se levantara hasta que cubra el total del adeudo.

“Lo aceptamos pero que quede muy claro, no se va a levantar el plantón hasta que no se paguen los otros dos meses marzo y abril, además de que se firme ese convenio para los meses subsecuentes, sin la firma de ese convenio no nos van a poder pagar y nuevamente estaríamos tomando estás oficinas, por eso las indicaciones que generamos a los maestros es no retirararse hasta que se firme ese convenio y se paguen los otros dos meses”.