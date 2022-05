Alertan peligro para mujeres que van a la central camionera en Morelia

Una denuncia ciudadana posteada en redes sociales alerta sobre el peligro que corrió una mujer en la central camionera.

En el relato señala que en la Central camionera un sujeto se le acercó con el pretexto de pedirle prestado el teléfono, a lo que no aceptó.

El hombre la seguía observando y estando cerca de ella, por fortuna un señor se percató de la situación y siguió el juego a la mujer que le dijo:

Ahí está papi, qué bueno que estuvieras aquí, para eso buscaba un guardia o un policía, nada, te lo juro, me iluminó la vida, ese señor , en lo que si no sabes sígueme y dime que dijo que sí hija, vine a ti para llevarte a tu casa, compramos un boleto juntos, él me pagó el boleto a mi casa, me ayudo con mi maleta y me subió a un taxi, el tipo nos miraba de lejos como si saludara, este tipo y esa chica que se me acerco hace unos minutos se subieron a una camioneta roja cerrada sin placa, el hombre le dijo con cuidado a mi hija, le dijo al taxista que la llevaba a su casa, se la puse en la mano, estaba súper asustado, mi reacción fue darle un abrazo al hombre y pegarle 200 pesos de dinero, ¿por qué iba a hacerlo? lo uso para pagar mis cuentas estoy nervioso, me despedí de él.

El taxi arrancó estaba aterrorizada y cuando llegué aquí entré a mi casa y comencé a llorar, aparte de tener miedo al saber que era un lugar público donde había tanta gente y nadie notaba nada, le pedí a las autoridades que tomaran precauciones.