CNTE, bloquea zona de La Paloma, exigen reunión con Bedolla

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon el cruce conocido como “La Paloma”, entre Camelinas y Ventura Puente por varias horas, lo que generó un caos vehicular, esto para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de los acuerdos pactados en las mesas de negociación, algunos de ellos planteados desde el 2020.

Entre sus exigencias se encuentran temas como son falta de pago, retraso en temas administrativos, estabilidad laboral y otras referentes a temas políticos.

En entrevista, el secretario general de la CNTE color azul, Gamaliel Guzmán Cruz, especificó que una de las demandas más sentidas del magisterio es la falta de pago para mil 200 maestros eventuales quienes cumplieron 68 quincenas sin recibir sus salarios.

“Son compañeros que tienen inestabilidad laboral y que en otro momento habían demostrado ante las autoridades la posición que vienen realizando, lo hicimos también con este gobierno pero la respuesta que hemos tenido es el desconocimiento de estos compañeros que vienen realizando una función ante la omisión de la autoridad de no enviar docentes, de no enviar apoyo a los centros educativos y hoy después de 7 y hasta 10 años en algunos casos los está desconociendo “

De igual forma, recordó que hay trabajadores de programas alternativos que no han cobrado su compensación desde el 2021 y lo que va de 2022, además de la estabilidad laboral para egresados de las normales del estado, quienes no han recibido una plaza a pesar de la necesidad de maestros en las aulas.

Guzmán Cruz, reconoció que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) los ha atendido, sin embargo, no ha sido suficiente, ya que de los 19 puntos a revisión solo han resuelto uno y al 80%, el cual tiene que ver con la contratación de normalistas de las generaciones 2019 y 2020.

Detallo que de los mil 69 normalistas contratados para este ciclo escolar 850 ya pudieron cobrar sus quincenas, mientras que los 200 restantes no han recibido su salario desde febrero de este año.

Ante está situación, el líder sindical exigió una reunión con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, con la finalidad de plantearle las problemáticas, ya que consideró no está debidamente informado.

“Por eso decimos la atención ya no es suficiente, los funcionarios que no han han puesto evidentemente ya no son personas confiables, por eso hoy exigimos la reunión con el propio gobernador queremos pensar y damos el beneficio de la duda que el gobernador no tiene la información de lo que está pasando y por eso queremos planteárselo”