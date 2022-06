Sin avances búsqueda de 300 desparecidos en Michoacán, realizan tendedero para exigir respuesta

Miriam Meza/ Grupo Marmor

Bajo el lema “Nos faltan todos”, la asociación civil Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), denunció que hasta la fecha el gobierno de Michoacán, la Fiscalía Especializada y a la Comisión Estatal encargada de resolver el problema no tienen avances en ninguno de los casos, además de que no han sido atendidos como se debe.

Por ello, realizaron un tendedero con fotografías y nombres de alrededor de 100 personas desparecidas en la plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, para concientizar y hacer visible el tema de la desaparición forzada.La vicepresidenta del movimiento, Evangelina Contreras Ceja, especificó que buscan a 300 personas desaparecidas desde 2003 a la fecha y de ninguna se tienen avances.”Nosotros estamos buscando cerca de 300 personas del 2003 hasta la fecha.

Avances no tenemos todavía, la primera reunión que tuvimos fue el 2 de abril, casa mes se supone se debe hacer una reunión, está semana se va a llevar a cabo una y no nos habían avisado, tienen casos de fuera del estado que tienen avances, pero de nosotros ninguna” Evangelina, agregó que no fueron invitadas a la primera mesa de trabajo con las autoridades la cual se acordó durante la visita de subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.Resaltó que hay casos en los que no se cuenta con la Carpeta de Investigación y otros en los que no se conocen los avances de la misma, en algunos casos, dijo, se han metido amparos, por lo que se asesoran con un abogado que les cobra mil pesos mensuales.

“Esta vez se iba a tratar lo que son las carpetas de investigación, las cuales no tienen absolutamente nada, nos estamos apoyando con un abogado, quien nos ha orientado, pero nos pide mil pesos, en algunos casos se han metido amparos porque de verdad no tienen avances de nada, no hay una investigación” Afirmó, que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, nunca se ha reunido con las familias que integran la Decofem, ya que desde que fue candidato a la gubernatura se le entregaron oficios para solicitar una reunión y hasta la fecha no han sido atendidas.

Evangelina Contreras, en entrevista, recordó que la única vez que accedieron a recibir a las familias fue el hace un mes durante la visita del Encinas Rodríguez, con quien se estableció implementar un esquema de búsqueda en el que participen los gobiernos federal, estatal y las comisiones de búsqueda. “No se ha reunido con nosotros las familias, la única vez fue cuando nos manifestamos en Casa Michoacán, para hacer un poquito de presión en la visita de Alejandro Encinas, sabemos que es una persona sensible al tema, nos dio una hora de su tiempo para que se hicieran estás mesas de trabajo”

La señora Evangelina busca a su hija Tania, quien desapareció en Caleta de Campos en Lázaro Cárdenas el 11 de julio de 2012, por lo que tiene 10 años sin saber nada de ella y sin que las autoridades tengan algún avance. Finalmente, con lágrimas en los ojos, aseguró la incertidumbre no la deja vivir, pues no sabe que fue de su hija, si vive, si está siendo explotada, si la mataron.

