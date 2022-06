Difunden convocatorias de renovación de Jefes de Tenencia en Chiquimitio, Atapaneo y Morelos

Morelia, Michoacán; junio 12 de 2022.- El ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de los equipos de trabajo de la Dirección de Auxiliares de la Autoridad Municipal (DAAM), llevó a cabo la pega de convocatorias en las tenencias de Chiquimitío, Atapaneo y Morelos, rumbo a los procesos electorales para la renovación de Jefes de Tenencia.

Lo anterior con estricto apego a lo que establecen las normas y en lugares visibles y concurridos de dichas tenencias. Las estas convocatorias que emanan de la Ley Orgánica y el Reglamento de la DAAM, establecen los tiempos en que se realizarán los procesos electorales de renovación de manera que, en Chiquimitio se llevará a cabo el 9 de julio; Atapaneo 9 de julio y Morelos, el 10 de julio.

En el mismo sentido, los candidatos podrán realizar proselitismo a partir del momento en que reciba la validez de la candidatura por parte de la Comisión Especial Electoral, hasta 24 horas antes de que se lleve a cabo el proceso de renovación.

Como parte del contenido de la convocatoria, los requisitos para ser candidatos titular y suplente son, ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, contar con credencial de elector vigente de la demarcación territorial en la que pretende ser Auxiliar, no ser ministro de ningún culto religioso, no estar sujeto a proceso penal, no ser funcionario o servidor público en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, no ser o haber sido candidato funcionario o dirigente de partido político alguno y contar con instrucción básica elemental.

En relación al registro de los aspirantes, se realizará a partir de la publicación de las convocatorias y contarán con cinco días hábiles para efectuarlo en las oficinas de la DAAM ubicada en la calle Uruguay número 497 del fraccionamiento Las Américas en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Finalmente, el registro será en fórmula de propietario y suplente, respetando la equidad de género y en crecimiento y no en detrimento de los derechos de las mujeres atendiendo a la normatividad aplicable y respetar los acuerdos debiendo cubrir los requisitos de su solicitud de registro, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de electoral vigente, constancia oficial de residencia, dos fotografías tamaño infantil reciente y escrito bajo protesta de decir verdad de las bases para ser candidato establecidas en la convocatoria.

