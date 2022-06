Niños de kínder en Morelia ni a escuela de palitos llegan

Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Una denuncia llegó a esta casa editorial en ella comentan que el Jardín de Niños Berta Ayala, ubicado en la colonia Héroes en Morelia Michoacán está en pésimas condiciones.

Muchas escuelas son de palitos, nuestro Jardín de niños no cuenta ni con recursos para construir de palitos, los alumnos reciben clases en cocheras de casas que pertenecen a los mismos papás, se han hecho solicitudes pertinentes, necesitamos de su apoyo, suplicamos su ayuda, los niños corren riesgo eminente, toda vez es frecuente encontrar alacranes y por no tener las condiciones adecuadas pueden sufrir algún accidente, se cuenta con el terreno para la construcción, y el expediente completo en la SEE .

Además comentan que ya no tienen recursos y no hay instalación fija para impartir clase. Agregan que el terreno asignado donado por la colonia esta casi limpio en su totalidad tenemos que pagar a la máquina, aunado al escombro que autoridades no han retirado del lugar.





