SCOP sin reportes de presiones del crimen a constructoras locales

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) no ha recibido reportes de presiones o amenazas a empresas constructoras locales o regionales, que intervienen en la reparación o construcción de caminos en Michoacán, aseguró el titular de la dependencia, José Zavala Nolasco.

A pregunta expresa, sobre posibles presiones del crimen organizado en los tramos de rúas donde se realicen o se hayan realizado labores:

“Tenemos presencia en todo el estado, hemos visto la presencia de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, del Ejército; se está haciendo un esfuerzo por mantener las carreteras seguras (…) Hasta el día de hoy no hemos visto ningún tipo de violencia, eso no quiere decir que no la haya, de las empresas hasta el momento no he recibido yo ningún informe de que los grupos delictivos hayan presionado para parar algún trabajo de los que ya hemos iniciado”.