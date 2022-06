VIDEO | Del Toro apuesta por un Pinocho rebelde

Guillermo del Toro es un apasionado de la animación y promete volver a este tipo de producciones, siempre con ideas hasta consideradas rebeldes, como lo hizo en su más reciente película “Pinocho”, donde presenta a un personaje muy diferente a las versiones clásicas y haciendo una disertación sobre la mentira y la verdad.

“Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura. La mayoría de los Pinochos (muestran que) si eres desobediente, es malo. ¡Es bueno ser desobediente! ¡Es bueno no seguir órdenes! La mayoría de los Pinochos eran: si te conviertes en niño de carne y hueso entonces eres verdadero, y, ¡yo no creo en esas transformaciones! Para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, afirmó el cineasta durante una charla virtual que dio en la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

👇🏼👇🏼señaló que esta versión del clásico cuento la hizo más ligada a sus trabajos en el “Espinazo del Diablo” y “El Laberinto del Fauno”, donde resalta la importancia de su imaginario. “Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hace llorar, si lo entiendo. No podía ser más personal, la película. Evidentemente, tiene que ver con la vida, la muerte, el amor. ¿Qué es comportarse como un títere y qué es comportarse como un ser humano? Situada durante el periodo de Mussolini en Italia. Es preguntarte, los humanos que actúan como títeres ¿qué son? Y los títeres que actúan como humanos ¿qué son?”, detalló.

Sobre sus primeros trabajos en animación, recordó que los hizo en super ocho y eran “malísimas” ‘stop motion’. “Para mí ha sido un regreso muy largo. Esa curva termina llevándome a Pinocho y más allá porque yo quiero seguir en animación. En el caso de Pinocho es una trayectoria de 15 años, lo que nos llevó a hacerla”, agregó.

